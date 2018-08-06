تحقيقات موسعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب حريق سيارة المهندسين

كتب محمود عبد الراضى - محمد العاصى - تصوير - كريم عبد الكريم - أحمد معروف - عمرو مصطفى

تجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في حادث حريق سيارة بمطلع كوبري أكتوبر بمنطقة المهندسين في الجيزة.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية لمكان الحادث، واستمعوا لأقوال المواطنين، الذين أكدوا أنهم شاهدوا ألسنة النيران تتصاعد من السياراة، عقب حدوث صوت مرتفع يشبه صوت الانفجار.

وتبحث أجهزة الأمن عن أية كاميرات مراقبة قريبة من مكان الحادث، للوصول للصور الأولى للحادث وتحديد أسبابه.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بنشوب حريق فى سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر وتم توجيه سيارتين إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق.