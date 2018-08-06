video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تحقيقات موسعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب حريق سيارة المهندسين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:12 ص
تحقيقات موسعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب حريق سيارة المهندسين انفجار سيارة بالدقى
كتب محمود عبد الراضى - محمد العاصى - تصوير - كريم عبد الكريم - أحمد معروف - عمرو مصطفى
إضافة تعليق
تجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في حادث حريق سيارة بمطلع كوبري أكتوبر بمنطقة المهندسين في الجيزة.
 
وانتقل عدد من القيادات الأمنية لمكان الحادث، واستمعوا لأقوال المواطنين، الذين أكدوا أنهم شاهدوا ألسنة النيران تتصاعد من السياراة، عقب حدوث صوت مرتفع يشبه صوت الانفجار.
 
وتبحث أجهزة الأمن عن أية كاميرات مراقبة قريبة من مكان الحادث، للوصول للصور الأولى للحادث وتحديد أسبابه.
 
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بنشوب حريق فى سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر وتم توجيه سيارتين إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (1)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (2)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (3)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (4)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (5)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (6)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (7)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (8)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (9)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (10)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (11)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (12)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (13)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (14)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (15)
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (15)

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (16)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (17)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (18)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (19)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (20)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (21)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (22)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (23)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (24)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (25)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (26)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (27)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (28)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (29)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (30)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (31)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (32)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (33)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (34)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (35)

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (36)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (37)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (38)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (39)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (40)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (41)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (42)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (43)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (44)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (45)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (46)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (47)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (48)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (49)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (50)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (51)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (52)
 
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (1)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (2)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (3)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (4)
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (5)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (6)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (7)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (8)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (9)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (10)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (11)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (12)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (13)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (14)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (15)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (16)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (17)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (18)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أول صور لتفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بعد انفجار ملاكى

توقف الحركة بكوبرى أكتوبر إثر انفجار سيارة ملاكى بمطلع الدقى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

حريق سيارة

حريق سيارة بكوبري اكتوبر

اخبار الحوادث

انفجار كوبرى اكتوبر

انفجار البطل

انفجار المهندسين

حادث كوبرى أكتوبر

الحماية المدنية




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة