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تحقيقات قتل عامل على يد زوجته وشقيقها بالصف: طعن بسكين ونزف حتى الموت

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:42 م
تحقيقات قتل عامل على يد زوجته وشقيقها بالصف: طعن بسكين ونزف حتى الموت جثة،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان حول واقعة مقتل عامل على يد زوجته وشقيقته؛ بسبب خلافات أسرية بمركز الصف بجنوب الجيزة، ومن بينهم مالكة العقار السكنى الذى يقطن فيه المجنى عليه وزوجته، والتى قالت فى التحقيقات، أنها يوم الواقعة، سمعت صوت مشاجرة عنيفة بين المجنى عليه زوجته، صادرة من منزلهم بالعقار المملوك لها.

وتابعت الشاهدة فى أقوالها التى أدلت بها أمام محمد سراج وكيل النائب العام، أنها بعد ساعات من الواقعة شاهدت المجنى عليه ووجه ممتلئ بالدماء واقفًا مع زوجته وشخص آخر، علمت فيما بعد أنه شقيق الزوجة، ويتشاجرون معًا، فطلبت منهم التوقف عن الشجار ومغادرة المنطقة إلى بلدهم "البدرشين".

وأضافت الشاهدة، أن الزوجة أرسلت ابنها لإحضار "توك توك" وبعد فترة حضر بالفعل ومعه الـ"توك توك" الذى استقلته وشقيقيه وابنها، وحينما هم الزوج فى الركوب اعتدوا عليه بالضرب واخرجوه عنوة، وبعدها رحلوا جميعًا، فيما قام المجنى عليه بتغطية وجهه الممتلئ بالدماء بقطعة قماش، ورحل هو الأخر.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج أصيب بطعنة نافذة فى الرقبة من آلة حادة وأخذ المسافة من منزله إلى المستشفى بالصف سيرًا على الأقدام، حتى سقط فى الطريق متوفيًا.

وصرحت النيابة العامة بتشريح جثمان المجنى عليه ودفنه بعد ذلك، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص به، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين؛ للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وزوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية، مما دفعها للاستعانة بشقيقها للتشاجر معه، حيث سدد له شقيق الزوجة طعنة نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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