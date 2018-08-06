تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل محاولة الراهب فلتاؤس الانتحار بقطع شرايين يده

البحيرة جمال أبو الفضل وناصر جودة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بوادى النطرون، برئاسة المستشار وائل بكر رئيس النيابة، والمستشار أحمد البيلى وكيل النائب العام، تفاصيل محاولة الراهب فلتاؤس المقارى، الانتحار بقطع شرايين يديه وإلقاء نفسه من أعلى عيادة دير أبو مقار بالطابق الرابع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين .

وتبين من معاينة فريق النيابة العامة، أن الراهب فلتاؤس المقارى، حاول الانتحار بقطع شرايين يديه داخل مسكنه داخل الدير، حيث عثر على دماء كثيرة داخل حجرته، حيث إنه عقب فشل الراهب بالانتحار داخل حجرته، قام باستقلال سيارته والتوجه لمبنى العيادات الطبيبة، وصعد إلى الطابق الرابع وقفز من أعلى المبنى.

كان اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث، وعلى الفور انتقل العميد خالد الخولى مأمور وادى النطرون، وتبين وجود الأب فلتاؤس المقارى مسجاة على الأرض غارقا فى الدماء داخل الدير.

وأسفر الحادث، عن إصابة الراهب بقطع شرايين يديه وكسور فى العمود الفقري والحوض نتيجة السقوط من الطابق الرابع، وتم نقله بسيارة إسعاف لأحد المستشفيات بمحافظة القاهرة.