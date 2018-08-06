تحرير 2378 مخالفة مرورية وضبط 1064 هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث عن ضبط 1064متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم تحرير 2378 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 276 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.