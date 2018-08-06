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تحرير 1645 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:34 ص
تحرير 1645 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرور - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت اليوم، مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه  مدير الإدارة بالمحافظة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن.

أسفرت الحملة عن تحرير1645مخالفة خالفة متنوعة عبارة عن تحرير، 102مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و166مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 31 دراجة  نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من فحص،11 سيارة مهملة في ميادين المحافظة خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

ونفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية، أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدى بالبناء علي الأراضي الزراعية، و10 قرارات تعد على منافع الرى، و6 قرارات تعد على منافع السكة الحديد،  بإجمالي مساحة 4970 مترا تقريباً .

 


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