تجديد حبس متهم فى قضية تمويل جماعة إرهابية 15يوما

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المتهم عبد الله محمد مضر 15يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.

ويواجه المتهم في القضية رقم 828 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.