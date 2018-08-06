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تجديد حبس عامل 15 يوما لقتله موظفا بشبين القناطر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:43 ص
تجديد حبس عامل 15 يوما لقتله موظفا بشبين القناطر حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر، اليوم، استمرار حبس عامل 15 يوما، لقتله موظفا لسيره فى أرضه.
 
البداية، بتلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إشارة من المستشفى بوصول "وص ع" 45 سنة، موظف جثة هامدة، إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.
 
تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، مدير إدارة البحث الجنائي، فانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل جار المجنى عليه، بينهما خلافات سابقة، بسبب قيام المجنى عليه بالسير في أرض زراعية، ملك المتهم، وقام الأهل والجيران بفض هذه المشاجرات، ويوم الحادث تجددت الخلافات عندما شاهد المتهم المجني عليه يسير مرة أخرى في أرضه، فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج سكين وطعن المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته في الحال.
 
تمكن المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والنقيب أيمن سليمان معاون المباحث، من القبض على المتهم ويدعى " أ.أ " 26 سنة، عامل وارشد عن السكين المستخدمة في الواقعة.

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