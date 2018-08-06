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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:48 م
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تجديد حبس شادي أبو زيد 15 يوما فى تهمتى الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:30 ص
تجديد حبس شادي أبو زيد 15 يوما فى تهمتى الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة شادى أبو زيد
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة ، حبس شادي أبو زيد مراسل برنامج أبله فاهيتا السابق،  15 يوما احتياطيا علي خلفية  التحقيقات  في الانضمام لجماعة ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
 
وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

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