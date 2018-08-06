تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعدما أغلق المؤشر الرئيسى أمس تعاملاته على تراجع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12%، ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.02%.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تراجع بشكل بسيط ليغلق عند مستوى 15،737 نقطة على حجم تداول ضعيفة، مضيفة أنه على الرسم البياني الأسبوعى، يحاول المؤشر اختراق الاتجاه الهابط الذي بدأ في مايو وفي حال تمكنه من القيام بذلك يرتفع إلى مستوى 16,600 نقطة. في الوقت نفسه ، على الإطار الزمني الأصغر ، يواجه المؤشر سلسلة من المقاومات الثانوية من المستوى 15،800 إلى 16،000 نقطة مما قد يؤدي الى عمليات جني أرباح مؤقتة.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه على الرغم من ذلك أثبتت بعض الأسهم أن قوى الشراء تستحوذ عليها بالفعل، مشيرة إلى أنه ينبغى أن تدعم أي كسر بأحجام كبيرة نسبيا مقارنة بالفترة الأخيرة للمراكز ذات المخاطر الأقل.