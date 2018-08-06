video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطرى الوادى الجديد يصرح بذبح 673 رأس ماشية و115880 دواجن

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:50 م
بيطرى الوادى الجديد يصرح بذبح 673 رأس ماشية و115880 دواجن ماشيه -ارشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد عن اصدار تصاريح بذبح 673 رأس ماشية و115880 من الثروة الداجنة على مستوى مراكز المحافظة بعد توقيع الكشف البيطرى عليها والتأكد من سلامتها وخلوها من أية امراض .

وقال الدكتور شنودة توفيق مدير قطاع الطب البيطرى، فى بيان له، أن المديرية صرحت بخروج 115880 طائرًا للذبح بمجازر خارج المحافظة بعد التأكد من عدم إصابتها من أي أمراض مؤكدا على استمرار حملات التحصين الماشية والطيور لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تسليم 60 منزل ضمن "مشروع سترة" بقرى ناصر والخرطوم بالخارجة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز الخارجه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة