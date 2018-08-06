بيطرى الوادى الجديد يصرح بذبح 673 رأس ماشية و115880 دواجن

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد عن اصدار تصاريح بذبح 673 رأس ماشية و115880 من الثروة الداجنة على مستوى مراكز المحافظة بعد توقيع الكشف البيطرى عليها والتأكد من سلامتها وخلوها من أية امراض .

وقال الدكتور شنودة توفيق مدير قطاع الطب البيطرى، فى بيان له، أن المديرية صرحت بخروج 115880 طائرًا للذبح بمجازر خارج المحافظة بعد التأكد من عدم إصابتها من أي أمراض مؤكدا على استمرار حملات التحصين الماشية والطيور لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.