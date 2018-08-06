بولتون: غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران

قال جون بولتون مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض، اليوم الإثنين أن إيران سترتكب أكبر خطأ فى حالة غلق مضيق هرمز.

وأكد بولتون، أن إيران ستظهر جدية إذا تفاوضت على إتفاق نووى جديد.

يذكرأن ، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تريد من أكبر عدد ممكن من الدول وقف وارداتها من النفط الإيرانى تماما.

وقال المسؤول عندما ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم أى إعفاءات للدول كى تواصل شراء النفط الإيرانى، "سياستنا هى حمل أكبر عدد ممكن من الدول على التوقف تماما بأسرع ما يمكن، وسنعمل مع كل دولة على أساس حالة بحالة، لكن هدفنا هو تقليص حجم الإيرادات والعملة الصعبة المتجهه إلى إيران" .