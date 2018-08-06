بنجلادش تبحث تطبيق عقوبة الإعدام فى حوادث السيارات المميتة

رويترز

قال مسؤول في وزارة العدل فى بنجلادش إن الحكومة ستبحث اليوم الاثنين ، تطبيق عقوبة الإعدام فى حوادث السيارات المميتة ، فيما نظم عشرات الآلاف احتجاجات لليوم التاسع على التوالى بعد مقتل شابين تحت عجلات حافلة مسرعة في العاصمة داكا.

ويطالب عشرات الآلاف من طلاب المدارس والجامعات الغاضبون ، بتغييرات فى قوانين النقل فى البلاد ، مما يعطل مظاهر الحياة في العاصمة المزدحمة التى يقطنها نحو 18 مليون نسمة بعد مقتل الشابين ، حينما صدمت حافلة تديرها شركة خاصة مجموعة طلاب يوم 29 يوليو.

وقال المسؤول فى وزارة العدل الذى طلب عدم نشر اسمه "يضم التعديل اقتراحا بتطبيق أقصى عقوبة إذا تسبب الحادث فى سقوط قتلى" ، والعقوبة الحالية هى السجن 3 سنوات بحد أقصى.