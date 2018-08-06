بلاغ يتهم معصوم مرزوق بإهانة رئيس المحكمة الدستورية العليا

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ، قيد تحت رقم 4817 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، ضد معصوم مرزوق، اتهمه فيه بإهانة الهيئة القضائية ممثلة فى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتى تعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب عقابه فورًا طبقا لنص المادة 186 من قانون العقوبات، على حد قوله.

وقال محمود فى بلاغه بإن المقدم ضده البلاغ معصوم مرزوق والمعروف بعلاقاته الوثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية وقيادتها الهاربة للخارج، قد سبق له عقد عدة اجتماعات بالخارج، الهدف منها التحريض على الدولة المصرية، ونشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، مؤكدًا أن معصوم يعد من الأذرع الخفية لجماعة الإخوان الإرهابية ويقوم بتنفيذ مخططاتها لنشر الفوضى، والتى تم الاتفاق عليها مسبقا، ومنها إطلاقه التصريحات لكى يفقد الشعب المصرى الثقة فى السلطة القضائية من خلال توجيه عبارات السباب والقذف فى حق أعضائها، وعلى رأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا والدعوى لعدم احترام أحكام القضاة.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بإصدار قرار عاجل بضبط وإحضار معصوم مرزوق لارتكابه جريمة مكتملة الأركان ومؤثمة وفقا لنص المادة 186 من قانون العقوبات، وإصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه ضده، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.