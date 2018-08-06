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الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:03 م
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بريطانيا ترسل فريقا قنصليا إلى لومبوك لمساعدة مواطنيها بعد زلزال قوى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:46 م
بريطانيا ترسل فريقا قنصليا إلى لومبوك لمساعدة مواطنيها بعد زلزال قوى لومبوك
أ ش أ
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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين عن ارسال فريقا قنصليا إلى جزيرة لومبوك لمساعدة السياح البريطانيين هناك بعد الزلزال القوي التي ضرب المنطقة.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث فى إندونيسيا إن ما لا يقل عن 91 شخصا لقوا حتفهم عندما هز زلزال قوى جزيرتى لومبوك وبالى .
وسقط معظم القتلى فى الجانب الشمالى من لومبوك قرب مركز الزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات ووقع فى الساعات الأولى من مساء أمس الأحد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن فريقا تم ارساله الى لومبوك من القتصلية في بالي والسفارة في العاصمة جاكارتا لمساعدة السياح البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل.


وأضاف أنه تم اضافة مزيد من الرحلات الجوية للمساعدة على عودة السياح الذين يرغبون في ترك إندونيسيا والرجوع إلى بريطانيا.


وأستطرد قائلا "نحن نعمل مع السلطات الإندونيسية لتقديم المساعدة إلى البريطانيين المحاصرين في زلزال لومبوك وجزر جيلي. مطارات بالي ولومبوك مفتوحة وتشتغل بخدمة كاملة. يتم إضافة رحلات إضافية لمساعدة الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة لومبوك."


وطالب المتحدث أي شخص يسافر إلى المنطقة أن يطلع على آخر نصائح السفر الخاصة بالوزارة التي يجري تحديثها بانتظام.


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