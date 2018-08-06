بابا الفاتيكان يعرب عن أسفه العميق لفقدان الأرواح جراء زلزال اندونيسيا

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أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن أسفه العميق لفقدان الأرواح وتدمير الممتلكات جراء الزلزال العنيف الذى ضرب جزيرة لومبوك فى اندونيسيا.

وأعرب البابا - فى برقية نقلتها شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الإثنين عن تضامنه مع المتضررين، مشيرا إلى أنه يصلى من أجل أرواح الموتى ولأولئك الذين يعتصرهم الحزن لفقدان أحبائهم .. كما أشاد بجهود رجال الإنقاذ وغيرهم الذين هرعوا لمساعدة الضحايا.

وكان الزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الجزيرة مساء أمس الأحد، وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة وعلى عمق 15 كيلومترا، وقد أسفر عن مقتل 98 شخصا على الأقل وإصابة المئات.