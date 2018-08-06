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الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:28 ص
خالد صلاح
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انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:43 ص
انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية الجامعة العربية- أرشيفية
أ ش أ
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بدأت أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية للملكية الفكرية، اليوم الاثنين، بمقر الجامعة العربية، والذى تنظمه إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة للجامعة العربية على مدى يومين .

ويبحث الاجتماع مهام اللجنة الفنية الفرعية للملكية الصناعية وتحديد مهام اللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة واختيار رئيس لكل منهما.

ويعقد الاجتماع تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثانى للجنة الفنية للملكية الفكرية الذى عقد خلال يومى 18 و19 ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتى تنص على أهمية إنشاء لجنتين فرعيتين للملكية الفكرية على أن تشكل لجنة عن الملكية الصناعية ولجنة عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  .

يشارك فى الاجتماع ممثلون حكوميون من مختلف الدول العربية.

 


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