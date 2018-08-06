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انتقال فريق من نيابة الدقى لمعاينة موقع انفجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:05 ص
انتقال فريق من نيابة الدقى لمعاينة موقع انفجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر جانب من الحادث
كتب سليم على - محمد العاصى - تصوير - كريم عبد الكريم - أحمد معروف - عمرو مصطفى
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نيابة الدقى تنتقل لموقع حادث انفجار سيارة ملاكى بجوار مطلع كوبرى أكتوبر، لمعاينة أثار حادث الانفجار والوقوف على أسباب الحادث. 
 
وطلبت النيابة رجال المباحث، بسرعة التحريات حول حادث الانفجار، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت رجال المعمل الجنائى بفحص السيارة، وإعداد تقرير فنى حول الحادث. 
 
وشهدت منطقة الدقى، انفجار سيارة ملاكى بجوار مطلع كوبرى أكتوبر، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار، بجانب تضرر 4 سيارات أخرى. 
 
على الفور، هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق، فى الوقت الذى لم يتم التأكد من وجود وفيات من عدمه.
 
وأكد الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف، أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع انفجار بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.
 
وقال الانصارى، إنه تم التعامل مع 3 مصابين ونقلهم للمستشفيات، مضيفا أن سيارات الإسعاف مستمرة فى نقل المصابين.
 
 
 
 
 

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (1)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (2)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (3)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (4)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (5)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (6)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (7)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (8)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (9)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (10)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (11)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (12)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (13)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (14)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (15)
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (15)

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (16)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (17)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (18)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (19)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (20)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (21)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (22)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (23)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (24)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (25)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (26)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (27)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (28)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (29)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (30)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (31)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (32)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (33)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (34)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (35)

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (36)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (37)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (38)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (39)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (40)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (41)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (42)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (43)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (44)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (45)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (46)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (47)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (48)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (49)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (50)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (51)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (52)
 
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (1)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (2)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (3)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (4)
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (5)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (6)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (7)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (8)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (9)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (10)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (11)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (12)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (13)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (14)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (15)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (16)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (17)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (18)
 

 


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