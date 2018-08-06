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انتشار الكلاب الضالة بدمياط الجديدة.. ومجلس الأمناء يتخذ إجراءات لمواجهتها

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:00 ص
انتشار الكلاب الضالة بدمياط الجديدة.. ومجلس الأمناء يتخذ إجراءات لمواجهتها الكلاب الضالة
دمياط عبده عبد الباري
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تزايدت شكاوى المواطنين فى مدينة دمياط الجديدة، من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، وخاصة المناطق التى لا تزال تحت الإنشاء، باحثة عما تقتات به من نفايات الأسماك والدواجن وبقايا مأكولات المطاعم، والتى أصبحت ظاهرة تشكل مصدر قلق للسكّان.

وقال أحمد عبد الغنى، من السكان، إن "المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعا مؤلما، نخشى على أطفالنا منه"، وطالب حسن جهاز المدينة بالتصدى لهذه المشكلة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والشرطةوقال محمد مصطفى، أحد السكان، إن الكلاب الضالة انتشرت بشكل كبير فى المدينة وتشكل خطرا على الأطفال والسيدات.

يقول المهندس علاء أبو سمرة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة أن المجلس وافق على اعتماد 30 الف جنيه لشراء مادة الاستركلين الخاصة بمكافحة الكلابمضيفا أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى لتوفير فرد أمن لإطلاق الخرطوش على الكلاب الضالة.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط، إنه يتابع بنفسه إجراءات شراء المادة السامة لمكافحة الكلاب الضالة بالمدينة. متابعا أنه تم تسليم كمية من حصة المحافظة لمسئولى المكافحة بمدينة دمياط الجديدة لحين الانتهاء من إجراءات الشراء وحملات اللجنة المشكلة للمكافحة تعمل حاليا بشكل منتظم.

 


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