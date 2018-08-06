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اليوم.. 602 حاج فلسطينى يغادرون من مطار القاهرة للأراضى المقدسة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:12 ص
اليوم.. 602 حاج فلسطينى يغادرون من مطار القاهرة للأراضى المقدسة مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان - محمود عبد الغنى
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تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، 602 حاج فلسطينى، قادمين من مدينة رفح استعدادا لمغادرتهم إلى الأراضى المقدسة على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، لأداء مناسك الحج.

 

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إنه من المقرر أن يتم نقل الحجاج الفلسطينيين والبالغ عددهم 602 حاج، اليوم، على متن رحلتى مصر للطيران، الحاملين لارقام (3278،3280)، بمعدل 301 حاج على متن كل رحلة.

 

جدير بالذكر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، تسير 12 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى إلى جدة، لسفر 3321 حاجا من حجاج دولة فلسطين، حتى نهاية مرحلة سفر الحجاج فى 8 أغسطس 2018.

 


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