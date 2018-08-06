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اليوم.. مهاب مميش يحتفل بالذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:07 ص
اليوم.. مهاب مميش يحتفل بالذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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يعقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا، بمقر مبنى المحاكاة بمناسة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة قناة السويس، ويعقب المؤتمر الصحفى زيارة بحرية ثم زيارة لأنفاق قناة السويس.
 
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجاز وحلما كبيرا بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسي، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
 
وقال الفريق مهاب مميش، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن مشروع قناة السويس الجديدة حقق خلال العام المالى 2017 /2018، زيادات بشكل غير مسبوق مُحققة أعلى إيراد سنوى مالى فى تاريخها بإجمالى إيرادات 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالى السابق 2016/2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 13 %، كما زادت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصرى، حيث بلغت العائدات خلال العام المالى 2017/2018 إجمالى 99.1 مليار جنيه مقابل 73.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، وهناك توقعات بوصول إيرادات القناة إلى 5 مليارات و700 مليون دولار بنهاية العام الميلادى الحالى، بزيادة 700 مليون دولار على عام 2017.
 
وأضاف مميش، إن قناة السويس هى قاطرة التنمية فى مصر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو مزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت معدلات عبور للسفن غير مسبوقة، وساهمت قناة السويس الجديدة فى حل مشكلات كبيرة كانت تعوق حركة الملاحة فى القناة قبل عامين وهو الأمن الملاحى، وهو فى حالة أى توقف بسبب عطل ما فى محرك أى سفينة تعبر القناه، هناك قناة جديدة يتم سحب السفينة المعطلة إليها، وتستمر حركة الملاحة بشكل طبيعى دون توقف ودون خسائر.
 

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