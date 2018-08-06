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اليابان تحتج لدى روسيا على خلفية ورود تقارير حول نشر مقاتلات بجزر الكوريل

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:16 ص
اليابان تحتج لدى روسيا على خلفية ورود تقارير حول نشر مقاتلات بجزر الكوريل رئيس وزراء اليابان
أ ش أ
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صرح الأمين العام لمجلس الوزراء اليابانى يوشيهايد سوجا، أن بلاده أعلنت احتجاجها لدى روسيا، فيما يتعلق بورود تقارير حول نشر مقاتلات فى جنوب جزر الكوريل.

وأشار سوجا - وفق ما نقله موقع إن آتش كاى اليابانى الإخبارى اليوم الاثنين - إلى ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية الروسية الأسبوع الماضي، بإدخال أطقم من المقاتلات الروسية من طراز سو-35أس متعددة الأغراض إلى مطار ياسنى ، فى مهمة قتالية تجريبية.

وأضاف سوجا أنه تم إرسال احتجاج ضد ذلك فى 3 أغسطس الجارى إلى وزارة الخارجية الروسية من خلال السفارة اليابانية بموسكو.

يذكر أن العلاقات بين روسيا واليابان ما زالت متوترة بسبب عدم وجود معاهدة سلام بين الطرفين ، وتطالب اليابان بجزر كوناشير وإيتوروب وشيكوتان وهابوماي، وذلك فى إشارة إلى أطروحة التجارة الثنائية والحدود لعام 1855 .

وفى عام 1956 وقع الاتحاد السوفيتى واليابان على إعلان مشترك وافقت موسكو بموجبه على النظر بإمكانية نقل جزيرتى هابوماى وشيكوتان إلى اليابان بعد عقد معاهدة السلام، وذلك دون التطرق لمصير جزيرتى كناشير وإيتوروب (من جزر كوريل).

 

 


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