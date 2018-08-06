النيابة تطلب التحريات حول إصابة عامل فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اصابة عامل برش خرطوش فى مشاجرة بسبب معاكسته فتاة أثناء سيرها بالطريق فى منطقة أبو النمرس.

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأبو النمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين 5 أشخاص، بسبب معاكسة عامل لطالبة أثناء سيرها بالشارع.

وكشفت التحريات أن ابن خالة الطالبة أطلق أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة العامل برش خرطوش، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.