النفط يرتفع بعد انخفاض مفاجئ لإنتاج السعودية فى يوليو

رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعدما تراجع إنتاج الخام السعودى على غير المتوقع فى يوليو، فى حين يبدو أن أنشطة الحفر الأمريكية تتباطأ، وإن كانت الأسعار لا تزال تقل بنحو 10 % عن ذروتها فى 2018، والتى تتجاوز 80 دولارا للبرميل.

كما تترقب الأسواق إعلانا من واشنطن فى وقت لاحق اليوم الإثنين، بخصوص إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران وهى من كبار مصدرى النفط.

وضخت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط 10.29 مليون برميل يوميا من الخام فى يوليو، حسبما ذكر مصدران من أوبك يوم الجمعة، بانخفاض نحو 200 ألف برميل عن الشهر السابق.

جاء ذلك رغم تعهد المملكة وروسيا، أكبر منتج للخام، فى يونيو بزيادة الإنتاج بداية من شهر يوليو، ووعدت السعودية بزيادة "محسوبة" للإمدادات.

وجرى تداول عقود خام القياس العالمى مزيج برنت عند 73.89 دولار للبرميل، اليوم الاثنين، بارتفاع 68 سنتا عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 90 سنتا إلى 69.39 دولار للبرميل، وقلصت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات فى الأسبوع الماضى للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، فى حين تباطأت وتيرة النمو خلال الشهرين الأخيرين.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن عدد الحفارات انخفض بواقع اثنين فى الأسبوع المنتهى فى الثالث من أغسطس لينزل العدد الإجمالى إلى 859 حفارا.