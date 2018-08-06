"المرور" تضبط 53 ألف مخالفة مرورية و141زيادة بتعريفة الركوب خلال 24 ساعة

كثفت إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، إنتظار خاطئ "واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين".

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية عن ضبط 53357 مخالفة، وذلك على النحو التالى 8338 الإدارة العامة للمرور، 8288 القاهرة، 7893 الجيزة، 3738 الإسكندرية، 518 مطروح، 2378 البحيرة،981 الغربية، 1632 المنوفية، 1403 كفرالشيخ، 1308 القليوبية، 159الدقهلية، 1337 الشرقية، 545 دمياط، 1529 الإسماعيلية، 1678 بورسعيد، 760السويس، 72شمال سيناء، 561جنوب سيناء، 1151 الفيوم، 665 بنى سويف، 3239 المنيا، 1124 أسيوط، 121 الوادى الجديد، 765 سوهاج، 846 قنا، 1556 الأقصر،346 أسوان، 426 البحرالأحمر.