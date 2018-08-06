video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المتحدث باسم الأونروا: الوكالة تمر بأزمة وجودية بسبب خفض الدعم الأمريكى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:43 ص
المتحدث باسم الأونروا: الوكالة تمر بأزمة وجودية بسبب خفض الدعم الأمريكى الاونروا
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سامى مشعشع، إن الأزمة المالية الحالية التى تعانى منها الوكالة، بسبب خفض الدعم الأمريكي، هى الأصعب فى تاريخ الوكالة، واصفا إياها بالأزمة الوجودية.

وأكد مشعشع -فى مقابلة مع مركز أنباء الأمم المتحدة- أن الوكالة باقية وليست للبيع وأن هناك دعما سياسيا مهولا لها، لافتا إلى أن الأونروا تبذل جهودا دؤوبة لضمان بدء السنة الدراسية الجديدة فى الوقت المحدد لنصف مليون طالب وطالبة، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية بدون انقطاع.

وأشار إلى أن خفض الدعم الأمريكى أدى إلى "تعليق كافة الخدمات الطارئة فى الضفة الغربية لانعدام الدعم المالى المخصص للطوارئ، فضلا عن تخفيض بعض خدمات الطوارئ الأخرى مثل خدمات "الصحة النفسية والعمل مقابل المال".

وقال المتحدث باسم الوكالة إن "الفشل السياسى للمجتمع الدولى فى إيجاد حل سياسى مقبول وعادل لقضية اللاجئين، يجب ألا يلقى بظلاله على الأونروا، مشددا على أنه لا يجب ألا تعاقب الوكالة على صمودها ووقوفها مع اللاجئين على مدى سبعة عقود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية الأردن يبحث مع المفوض العام للأونروا تحديات تواجه الوكالة

الأونروا

خفض الدعم الأمريكى

امريكا

وكالة الاونروا




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة