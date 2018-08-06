الكهرباء: تحصيل فواتير استهلاك شهر يوليو بالزيادات الجديدة

كتب إبراهيم حسان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يؤكد باستمرار على دقة أخذ قراءات صحيحة، كما يشدد دائما على أن الفاتورة التى تقدم للمواطن، يجب أن تترجم الاستهلاك الحقيقى له، مبينا أن أى مواطن يلاحظ وجود فرق فى القراءة بين العداد والإيصال الذى يرسل له من شركة الكهرباء، لا يدفع قيمة الفاتورة نهائيا إلا بعد أن يتأكد من القراءة الصحيحة لاستهلاكه، وعليه أن يقوم بتصوير "الكعب" الذى يتسلمه ويرسله إلى شركة الكهرباء لمعالجة الأخطاء، مشددا: "لا يوجد شىء اسمه ادفع قيمة الفاتورة وبعدين اشتكى".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه فى حالة العدادات اكتشاف أعطال العدادات، فعلى المواطن أن يبلغ عن الأمر لإرسال لجنة لفحص العداد لتغييره، مشيرا إلى أن العدادات المشحونة مسبقا توفر الكثير على المواطنين، لأن المواطن يتحكم بها فى الاستهلاك.