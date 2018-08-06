video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: تحصيل فواتير استهلاك شهر يوليو بالزيادات الجديدة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:00 م
الكهرباء: تحصيل فواتير استهلاك شهر يوليو بالزيادات الجديدة ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يؤكد باستمرار على دقة أخذ قراءات صحيحة، كما يشدد دائما على أن الفاتورة التى تقدم للمواطن، يجب أن تترجم الاستهلاك الحقيقى له، مبينا أن أى مواطن يلاحظ وجود فرق فى القراءة بين العداد والإيصال الذى يرسل له من شركة الكهرباء، لا يدفع قيمة الفاتورة نهائيا إلا بعد أن يتأكد من القراءة الصحيحة لاستهلاكه، وعليه أن يقوم بتصوير "الكعب" الذى يتسلمه ويرسله إلى شركة الكهرباء لمعالجة الأخطاء، مشددا: "لا يوجد شىء اسمه ادفع قيمة الفاتورة وبعدين اشتكى".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه فى حالة العدادات اكتشاف أعطال العدادات، فعلى المواطن أن يبلغ عن الأمر لإرسال لجنة لفحص العداد لتغييره، مشيرا إلى أن العدادات المشحونة مسبقا توفر الكثير على المواطنين، لأن المواطن يتحكم بها فى الاستهلاك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكهرباء: الانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية والتشغيل التجارى 2026

كهرباء سوهاج تستجيب لأهالى قرية "كوم اشكيلو" بتغيير 3 محولات للكهرباء

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يكشف كواليس لجنة "تقليص أيام عمل الموظفين".. دراسة القرار قانونيًا..ومخاطبة القابضة لـ"المياه والكهرباء"لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات.. الشيخ: طبيعة العمل أساس الانضمام للمقترح

ايمن حمزة

وزارة الكهرباء

العدادات

فواتير الكهرباء

اخبار التليفزيون




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة