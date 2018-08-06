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القنصل الإسرائيلى بنيويورك ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:54 م
القنصل الإسرائيلى بنيويورك ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وأفاد شهود عيان بأن نحو 90 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وقاموا بطقوس تلمودية فى ساحاته .. مشيرين إلى أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق باب المغاربة بعد اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين للمسجد المبارك بحراسة شرطة الاحتلال.

وكان من بين المقتحمين القنصل الإسرائيلى فى نيويورك دانى ديان، بحسب مصادر فلسطينية، حيث ظهر فى صورة التقطت له وهو برفقة ابنته وزوجته وخلفهم قبة الصخرة داخل باحات الأقصى وبجوارهم عناصر من شرطة الاحتلال لحمايتهم.

ووفقا للمصادر الفلسطينية، احتجزت شرطة الاحتلال الإسرائيلى هويات بعض النساء عند بابى الناظر والأسباط بالمسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرة تلك الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية، وذلك ضمن محاولات مستمرة لتقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما حدث فى المسجد الإبراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية.

 


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نيويورك

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اقتحام المسجد الاقصى




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله

الكنز

اللى بيدوروا عليه لن يجدوه لانه ليس هناك الحقيقة من مطوبس قريبا

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