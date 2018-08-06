القبض على هاربين من أحكام وتنفيذ 295 حكما جزئيا فى البحر الأحمر

البحر الأحمر-عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط المحكوم عليه الهارب" إيهاب. م ا " فى القضية رقم 373 جنايات قسم اول الغردقة لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب" أحمد. ح " فى القضية رقم 5973 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كذلك تم ضبط وتنفيذ 296 حكم متنوع بالبحر الأحمر.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 15 طن منظفات وكيماويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.