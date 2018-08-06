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القبض على هاربين من أحكام وتنفيذ 295 حكما جزئيا فى البحر الأحمر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:36 ص
القبض على هاربين من أحكام وتنفيذ 295 حكما جزئيا فى البحر الأحمر حمله امنيه-ارشيفية
البحر الأحمر-عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط المحكوم عليه الهارب" إيهاب. م ا " فى القضية رقم 373 جنايات قسم اول الغردقة  لسنة 2016 " مخدرات "  والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة  10 الاف جنيه.
 
كما  تم ضبط المحكوم عليه الهارب" أحمد. ح "  فى القضية رقم 5973 جنايات قسم ثان الغردقة  لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة  50 ألف جنيه، كذلك  تم ضبط وتنفيذ 296 حكم متنوع بالبحر الأحمر. 
 
كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 15 طن منظفات وكيماويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة. 
 
كانت شنت مباحث التموين حملة مكبرة أسفرت عن ضبط  صاحب شركة استيراد  والتصدير لإدارته مخزن بدون لافته الكائن بشارع المدارس وبحوزته عدد 1410 جركن معبأة منصفات وكيماويات مختلفة الأنواع بإجمالي 14.888 طن وكذا 26 جردل بلاستيكي معبأة منصفات وكيماويات بإجمالي 300 كيلو و 6 برميل بلاستيكي معبأة منظفات وكيماويات بإجمالي 120 كيلو تزن جميعهم 15.308 كيلو جرام وكذا عدد 1500 استيكر معد للصق علي الجراكن وكذا عدد 110 جركن فارغ وكذا عدد 1 ختامة أكلاشيه  مجهول المصدر – منتهي الصلاحية – مزاولة مهنة بدون ترخيص .  
 
  تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9147 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.
 
 
 

 


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