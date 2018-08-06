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القبض على عامل لسرقته 1300 دولار من طالب أردنى بالغردقة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:15 ص
القبض على عامل لسرقته 1300 دولار من طالب أردنى بالغردقة حبس -ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من القبض على عامل "ويتر " بملهى ليلى، لسرقته مبلغ مالى، وهاتف محمول، وأوراق من داخل محل إقامة طالب أردنى بكلية طب الأسنان، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة. 
 
تبلغ لقسم أول الغردقة من المدعو "ثائر. ا. ح"  طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان مقيم الشيراتون – مفارق أبو عشرة " دائرة القسم " باتهامه صديقه المدعو "محمد. أ" عامل بديسكو بالغردقة مقيم منيا القمح – الشرقية بسرقة هاتف محمول و مبلغ مالي 1300 دولار- وحقيبة بداخلها بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية من داخل الشقة الخاصة به حال تواجدهما بها بطريق المغافلة .
 
بإجراء التحريات السرية تبين صحة الواقعة، وتبين استضافة الشاكى للمشكو في حقه بالشقة الخاصة به لعدم وجود سكن له ، تم ضبطه بمواجهته  أقر بارتكابه الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9156/2018 جنح قسم أول الغردقة وجاري العرض النيابة العامة.
 
 

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