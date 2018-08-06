الطلبيات الصناعية الألمانية تهبط فى يونيو بأعلى وتيرة منذ عام ونصف

(رويترز)

أظهرت بيانات اليوم الإثنين، أن الطلبيات الصناعية الألمانية هبطت أكثر من المتوقع فى يونيو، لتسجل أكبر انخفاض شهرى لها فى نحو عام ونصف العام، بما يشير إلى أن نشاط المصانع فى أكبر اقتصاد أوروبى قد يتباطأ فى الأشهر المقبلة.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادى، إن عقود السلع الألمانية الصنع انخفضت 4% بعد زيادة نسبتها 2.6% فى الشهر السابق.

وكان هذا هو أكبر تراجع للطلبيات الصناعية الألمانية منذ يناير 2017.

وجاءت القراءة أضعف من تقديرات محللين استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة.