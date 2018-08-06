video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تعتزم إقامة نظام دعم فنى لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:04 م
الصين تعتزم إقامة نظام دعم فنى لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية رئيس الصين
أ ش أ
إضافة تعليق

كشف مكتب الدولة للملكية الفكرية فى الصين عن إقامة نظام دعم فنى لرصد ومراقبة وتتبع دلائل انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والتزييف بحلول عام 2020.

وقال المكتب -وفقا لخطة عمل حول حماية الملكية الفكرية بتكنولوجيا إنترنت بلس- إن النظام سيتضمن إنشاء عدة قواعد للبيانات الأساسية، منها واحدة تضم معلومات أساسية لملفات الترخيص الخاصة بالملكية الفكرية، وأخرى حول أحكام انتهاك الملكية الفكرية لدعم تعلم الذكاء الاصطناعي، وكذلك قاعدة بيانات أخرى حول تصاريح نقل الملكية الفكرية، وواحدة حول المنتجات الرئيسة للملكية الفكرية وخدماتها.


وأضاف المكتب فى بيان اليوم الإثنين أنه كجزء آخر من نظام الدعم، سيتم إنشاء نظام رصد ذكى لتحديد وتتبع أدلة انتهاك الملكية الفكرية والتزييف، وسيتضمن عمل هذا النظام قائمة بالمنتجات والشركات المعرضة لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، بناء على تحليل البيانات الضخمة.

ومن المقرر وفقا للخطة ربط نظام الرصد بأنظمة إدارية أخرى مثل تلك الخاصة بإنفاذ القانون، لتقديم المساعدة والتوجيه عبر الإنترنت لتناول القضايا ذات الصلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحقيق فى مزاعم تعرض ديمبابا لإساءة عنصرية بالصين

رئيسة تايوان ترفع ميزانية الدفاع إلى 11 مليار دولار وسط تهديدات صينية

الصين تدين محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس فنزويلا

إغلاق 644 شبكة هجمات إلكترونية فى الصين خلال 2017

بريطانيا تعلن الحرب على شركة صينية خوفا على شبكات الاتصالات من الاختراق

الصين

أخبار الصين

الملكية الفكرية

أخبار العالم




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة