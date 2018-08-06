الصين تعتزم إقامة نظام دعم فنى لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية

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كشف مكتب الدولة للملكية الفكرية فى الصين عن إقامة نظام دعم فنى لرصد ومراقبة وتتبع دلائل انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والتزييف بحلول عام 2020.

وقال المكتب -وفقا لخطة عمل حول حماية الملكية الفكرية بتكنولوجيا إنترنت بلس- إن النظام سيتضمن إنشاء عدة قواعد للبيانات الأساسية، منها واحدة تضم معلومات أساسية لملفات الترخيص الخاصة بالملكية الفكرية، وأخرى حول أحكام انتهاك الملكية الفكرية لدعم تعلم الذكاء الاصطناعي، وكذلك قاعدة بيانات أخرى حول تصاريح نقل الملكية الفكرية، وواحدة حول المنتجات الرئيسة للملكية الفكرية وخدماتها.



وأضاف المكتب فى بيان اليوم الإثنين أنه كجزء آخر من نظام الدعم، سيتم إنشاء نظام رصد ذكى لتحديد وتتبع أدلة انتهاك الملكية الفكرية والتزييف، وسيتضمن عمل هذا النظام قائمة بالمنتجات والشركات المعرضة لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، بناء على تحليل البيانات الضخمة.

ومن المقرر وفقا للخطة ربط نظام الرصد بأنظمة إدارية أخرى مثل تلك الخاصة بإنفاذ القانون، لتقديم المساعدة والتوجيه عبر الإنترنت لتناول القضايا ذات الصلة.