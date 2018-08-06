الصين تدين محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس فنزويلا

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أدانت الصين، اليوم الاثنين، محاولة الاغتيال الفاشلة التى استهدفت الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو خلال إلقائه خطابًا فى عرض عسكرى قبل يومين.

جاء ذلك فى تعليق للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ حول محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الفنزويلى وتحميله الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس واليمين المتطرف فى فنزويلا مسؤولية هذه المحاولة، ونفى كولومبيا ذلك بشدة.

وقالت تشون ينغ تابعنا هذه التقارير والردود الواردة من الأطراف المعنية، وتكثيف الحكومة الفنزويلية التحقيق فى هذا الأمر، وإن الصين تعارض جميع أشكال التطرف والعنف، وتؤيد الجهود التى يبذلها الجانب الفنزويلى لضمان السلام والاستقرار فى بلده.