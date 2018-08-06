الصادرات: ورش تدريبية لطلاب الجامعات حول الفحص المعملى والتجارة الخارجية

كتب إسلام سعيد

قالت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنها تحرص على خلق كوادر جديده متميزة فى مجالى التجارة الخارجية والفحص المعملى ومحاولة منها لربط التعليم الجامعى بسوق العمل فقد قامت بإعداد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب طلبة الجامعات.

وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة، إنه تم التنسيق وإلقاء عدة محاضرات تدريبية لطلبة كلية تجارة خارجية جامعة حلوان بشأن منظومة الصادرات والتيسيرات التى تقدمها الهيئه وقامت بتقديم نبذه عن "مذكرات التفاهم الموقعه فى مجال شهادات المطابقه" ، "إدارة المنشأ" و"الإتفاقيات التجاريه" وذلك بمركز تدريب الهيئه بالمقر الرئيسى.

وقامت الهيئة أيضا بتدريب عدد من طلاب كلية العلوم جامعة عين شمس بمعامل الميكروبيولوجى - فرع المطار، وعقد العديد من ورش العمل لشركات الأجهزة المعملية وأجهزة.