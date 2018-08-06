السعودية تطرد السفير الكندى وتستدعى سفيرها فى أوتاوا وتجمد العلاقات التجارية

كتب: محمد الأحمدى - هيثم سلامة

أكدت وزارة الخارجية السعودية فى بيان لها اليوم الأحد، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين فى كندا للتشاور، وإبلاغ السفير الكندى بالسعودية بأنه شخص غير مرغوب وعليه المغادرة خلال الـ 24 ساعة القادمة إضافة إلى تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين.

وأوضحت الخارجية السعودية فى بيان لها على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدنى الذين تم إيقافهم فى المملكة وأنها تحث السلطات فى المملكة للإفراج عنهم فوراً.