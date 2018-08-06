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الدفاع الجوى الروسى يجرى عمليات لإطلاق صواريخ "إس-400" شرق البلاد

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:25 ص
الدفاع الجوى الروسى يجرى عمليات لإطلاق صواريخ "إس-400" شرق البلاد منظومة إس 400 ـ صورة أرشيفية
فلاديفوستوك (أ ش أ)
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أعلن المكتب الصحفى التابع للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية أن قوات الدفاع الجوى هناك أجرت عمليات إطلاق صواريخ لمنظومة إس-400 فى حقل التدريب "كابوستين يار" فى منطقة أسترخان .

وقال المكتب فى بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين:" إن القوات الجوية نجحت فى تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ على أحد الأهداف الأكثر صعوبة".

وكانت عمليات إجراء الإطلاق العسكرية هى المرحلة النهائية من إعادة تدريب عسكرى المنطقة العسكرية الشرقية على نظام الدفاع الجوى الجديد إس-400.

 


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