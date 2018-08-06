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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:30 م
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الخارجية السعودية: الموقف الكندى مبنى على معلومات مضللة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:04 م
الخارجية السعودية: الموقف الكندى مبنى على معلومات مضللة عادل الجبير وزير خارجية السعودية
كتب أحمد جودة
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أكد وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى، مضيفا أن المملكة لا تقبل أى محاولة للتدخل فى شئونها الداخلية، وتتعامل مع ذلك بكل حزم.

وأضاف "الجبير"، حسبما ذكرت فضائية "سكاى نيوز" أن الموقف الكندى المستغرب مبنى على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التى كفلت حقوقهم.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها فى كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندى فى المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها فى اتخاذ إجراءات أخرى.

 


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