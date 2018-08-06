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الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:15 م
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بقيمة 300 ألف جنيه..

الجمعية المصرية للتأمين تصدر وثيقة حوادث شخصية لـ25 لاعب بالاتحاد السكندرى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:28 م
الجمعية المصرية للتأمين تصدر وثيقة حوادث شخصية لـ25 لاعب بالاتحاد السكندرى مبارة الاتحاد السكندرى والزمالك - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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قالت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أنها أصدرت وثيقة حوادث شخصية لنحو 25 لاعبا بنادى الاتحاد السكندرى بمبلغ تأمينى للاعب الواحد يقدر بـ300 ألف جنيه.

وأوضحت الجمعية فى بيان لها أن هذه الوثيقة تغطى أخطار الحوادث الشخصية وكذلك العجز الكلى والجزئى المستديم والعجز الكلى المؤقت نتيجة حادث وفقا لشروط وثيقة الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب البيان فإنه يستثنى من هذه التغطية الحوادث فى نطاق المستطيل الأخضر وأثناء التدريب أو التمرين.

واستحوذت الجمعية على التأمين على عدة أندية رياضية لتغطية الأخطار ومنها النادى الأهلى، ونادى الزمالك، ومصر المقاصة، والمصرية للاتصالات ونادى الترسانة ونجوم المستقبل ونادى تليفونات بنى سويف.

 


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