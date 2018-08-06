الجامعة العربية تؤكد أهمية التنسيق بين دولها لحماية حقوق الملكية الفكرية

كتب مصطفى عنبر

أكدت جامعة الدول العربية أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على إقامة مشاريع مشتركة بين الدول العربية فى هذا المجال، منوهة باهتمامها بقضايا الملكية الفكرية وذلك فى إطار الدعم السياسى العربى لهذه القضية من خلال تبنى المجالس الوزارية والقمم العربية المختلفة لقرارات تعزز نظم الحماية للملكية الفكرية واحترام هذه الحقوق.

جاء ذلك خلال الكلمة التى القتها الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، خلال أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية للملكية الفكرية، الذى عقد أمس الاثنين، وتنظمه إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين.

وأضافت أن الجامعة العربية تقوم فى الوقت الراهن بوضع قواعد لتنسيق العمل العربى المشترك فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى كافة المجالات، بهدف تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ خطط التنية المستدامة فى الدول العربية.

وأكدت أهمية الاجتماع وذلك لمواصلة الجهود التى بدأت منذ صدور القرار الوزارى بإنشاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية فى الدورة 97 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وتنفيذا لهذا القرار عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة فى فبراير 2017 والاجتماع الثانى فى ديسمبر من نفس العام.

وأضافت أن إدارة الملكية الفكرية والتنافسية رفعت توصيات الاجتماعات السابقة للدورة 101 للمجلس الاقتصادى والاحتماعى الذى عقد فى فبراير 2018 وتمت اجازتها، مؤكدة أن اجتماع اليوم هو لتنفيذ توصيات الاجتماع الثانى للنظر فى إنشاء لجنتين فرعيتين للملكية الفكرية على أن الأولى عن الملكية الصناعية والثانية عن حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقالت إن الاجتماع ناقش مقترحات بعض الدول ومنها الأردن والعراق وفلسطين ومصر والمغرب فى هذا الشأن ،موضحة أن هذه اللجنة تضم المسئولين الحكوميين عن الملكية الفكرية فى الدول العربية وذلك بهدف التنسيق والتعاون بين الدول العربية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على إقامة مشاريع مشتركة بين الدول العربية فى مجال حقوق للملكية الفكرية.

وأكدت أن جامعة الدول العربية تولى اهتماما كبيرا بقضية الملكية الفكرية منذ خمسينات القرن الماضى وفى عام 2000 تم إنشاء إدارة لحماية الملكية الفكرية فى الدول العربية وهو ما يعكس توجه الجامعة العربية واهتمامها بقضايا الملكية الفكرية فى إطار الدعم السياسى العربى لهذه القضية من خلال تبنى المجالس الوزارية والقمم العربية المختلفة لقرارات تعزز نظم الحماية للملكية الفكرية واحترام هذه الحقوق.

ويبحث الاجتماع مهام اللجنة الفنية الفرعية للملكية الصناعية وتحديد مهام اللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة واختيار رئيس لكل منهما.

ويعقد الاجتماع تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثانى للجنة الفنية للملكية الفكرية الذى عقد خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتى تنص على "أهمية إنشاء لجنتين فرعيتين للملكية الفكرية على أن تشكل لجنة عن الملكية الصناعية ولجنة عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة".