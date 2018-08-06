الجارديان تكشف عن زواج حمزة بن لادن من ابنة منفذ هجمات 11 سبتمبر

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن حمزة بن لادن، ابن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، تزوج من ابنة محمد عطا، الخاطف الرئيسى فى هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وذلك وفقا لأسرته. وتحمل ابنة محمد عطا الجنسية المصرية.

واعتبرت الصحيفة أن زواج حمزة من ابنة عطا، يؤكد أن "المرتبطين" بهجمات الحادى عشر من سبتمبر مازالوا يشكلون المحور الرئيسى فى تنظيم القاعدة الذى لا يزال ملتفا حول إرث زعيمها الراحل، أسامة بن لادن.

وأوضحت الصحيفة أن خبر الزواج أكده أحمد وحسن العطاس، الأخوان غير الشقيقين لبن لادن، فى مقابلة أجرتها معها، مضيفة أنهما يعتقدان أن حمزة بن لادن تولى منصبا كبيرا داخل تنظيم القاعدة، ويسعى للثأر لوالده الذى قتلته قوة خاصة أمريكية فى عملية دهم على مخبئه فى باكستان قبل سبع سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة بن لادن هو ابن خيرية صابر، إحدى زوجات بن لادن الثلاث اللائى كن يعشن معه فى مجمع فى أبوت آباد، قرب قاعدة عسكرية باكستانية كبيرة.

وتقول الصحيفة إن بن لادن الابن، الذى ينظر اليه على أنه نائب للزعيم الحالى لتنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، سبق أن أصدر بيانا يحض فيه أتباع التنظيم على شن حرب ضد واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب.

ونقلت عن أحمد العطاس قوله "لقد سمعنا أنه تزوج ابنة محمد عطا. ولسنا متأكدين من مكانه الحالى، ولكن قد يكون فى أفغانستان".