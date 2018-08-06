video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: مد إضافة المواليد الجدد على البطاقات حتى 7 نوفمبر المقبل

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:51 م
التموين: مد إضافة المواليد الجدد على البطاقات حتى 7 نوفمبر المقبل وزير التموين والبطاقات
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه سيتم مد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى يوم 7 نوفمبر، موضحًا أن هذا القرار جاء نظرًا لإجازة عيد الأصحى المبارك والتى تصل لمدة أسبوع ولإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة أبنائهم على البطاقات.

وشدد كمال فى تصريحات تلفزيونية، على ضرورة تجهيز المواطن بطاقة الرقم القومى وصورة الأفراد المضافين على البطاقة بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد.

وأشار إلى انه يتم إضافة المواليد من بداية يوم 1 يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2015، مضيفًا أن الحد الأقصى لإضافة المواليد سيكون 3 أطفال فقط.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اجتماع وزيرى التموين والتضامن لتيسير إجراءات إضافة مواليد العمالة الموسمية

التموين

المواليد

البطاقات التموينيه

دى ام سى

التلفزيون




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة