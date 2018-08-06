التموين: مد إضافة المواليد الجدد على البطاقات حتى 7 نوفمبر المقبل

كتب محسن البديوى

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه سيتم مد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى يوم 7 نوفمبر، موضحًا أن هذا القرار جاء نظرًا لإجازة عيد الأصحى المبارك والتى تصل لمدة أسبوع ولإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة أبنائهم على البطاقات.

وشدد كمال فى تصريحات تلفزيونية، على ضرورة تجهيز المواطن بطاقة الرقم القومى وصورة الأفراد المضافين على البطاقة بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد.

وأشار إلى انه يتم إضافة المواليد من بداية يوم 1 يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2015، مضيفًا أن الحد الأقصى لإضافة المواليد سيكون 3 أطفال فقط.