التعليم: إغلاق باب التقدم للمدارس اليابانية و16 ألف طفل سجلوا إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أغلقت باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية وسجل إلكترونيا ما يقرب من 16 ألف طفل.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تعمل على مرحلة الاختيار وفق الشروط والضوابط وأيضا تم الانتهاء من مرحلة اختيار المعلمين حيث تم عقد مقابلات لهم خلال الأيام الماضية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تدريب معلمى المدارس اليابانية مع المعلمين على النظام الجديد للتعليم على أن يتلقى أيضا معلمى المدارس اليابانية تدريبات أخرى على أنشطة التوكاتسو والتى يقوم عليها النظام اليابانى.

والتوكاتسو هى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.