التعاون الإسلامى تعقد اجتماعا بعد غد لبحث اعتداء الحوثيين على ناقلتى نفط

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تعقد منظمة التعاون الإسلامى على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، بعد غد الأربعاء، اجتماعاً لبحث اعتداء ميليشيات الحوثى على ناقلتى نفط سعوديتين واستهداف حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة، خلال الاجتماع الذى يأتى بناء على طلب المملكة العربية السعودية، إضافة إلى كلمة رئيس وفد المملكة، فيما سيشهد الاجتماع مداخلات المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى المنظمة.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم فى نهاية الاجتماع إصدار البيان الختامى الذى سيرفع لاجتماع مجلس وزراء الخارجية المقبل المقرر عقده فى دولة الإمارات العربية المتحدة.