التخطيط تعلن نسبة المساهمة القطاعية فى نمو الناتج المحلي للعام المالى الأخير

كتب مصطفى عبد التواب

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نسب المساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي ضمن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2017 2018 والربع الرابع له.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن حوالي نسبة 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع جاءت من عدة قطاعات أهمها قطاع الاستخراجات والذي بلغت نسبته 17.6%، التشييد والبناء بنسبة 10.9%، قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7% وقطاعات الأنشطة العقارية بنسبة 7.4% والزراعة بنسبة 6.3%

وأوضحت أن حوالي 77% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال العام المالي 2017 2018 بأكمله تمثلت في قطاعات عدة أهمها قطاع الاستخراجات بنسبة 15.8%، الصناعات التحويلية بنسبة 12.2%، قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.3% إلى جانب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.