video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق مع مدير مستشفى منيا القمح و2 من الاستشاريين بواقعة "رودينا"

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:46 م
التحقيق مع مدير مستشفى منيا القمح و2 من الاستشاريين بواقعة "رودينا" الطفلة رودينا
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

بدأت مديرية الصحة بالشرقية التحقيقات بمعرفة الشئون القانونية مع مدير مستشفى منيا القمح واثنين من الاستشاريين وعدد من  طاقم نوبتجية الاستقبال، فى واقعة الإهمال فى سرعة إسعاف الطفلة "رودينا".

وتعود الواقعة إلى يوم الخميس الماضى، حيث استقبلت المستشفى الطفلة والتى كانت تعانى من كسور نتيجة حادث، وأن طاقم النوبتجية تعامل باستهتار مع الحالة، حيث لم يوفر لها ترولى للحمل عليه، أو سرير تلقى محاليل والإسعافات الأولية، وظلت المريضة فى حديقة المستشفى تحملها أسرتها على ترولى بدون عجل وأحدهم يحمل زجاجة المحلول فى يده.

وأكدت مديرية الصحة، أن المريضة محتجزة تحت العلاج فى مستشفى الأحرار التعليمى، وتتلقى العناية الفائقة، حيث نقلت من منيا القمح عبر الإسعاف إلى المستشفى، وتم على الفور إجراء العلاج اللازم.

لم تكن هذه هى الأولى فى الإهمال التى شهدتها المستشفى خلال الفترة الماضية، ويرصد "اليوم السابع" عددا من الوقائع والتى كان من أبرزها وفاة طفلة رضيعة محتجزة فى الحضانة تدعى مكة محمود سامى، بعد تعرضها لأزمة مفاجئة ولم يتم إسعافها، حيث كانت الوحدة بلا أطباء فى هذا الوقت، وتم إحالة الواقعة للنيابة بعد اتهام والد الرضيعة لهم بالإهمال، وكذلك تحقق النيابة العامة فى واقعة وفاة  مريضة شابة تدعى فريال السيد حسين بسبب الإهمال فى عملية "كحت" ما بعض الإجهاض .

كما رصد وكيل الوزارة فى زيارة مفاجئة له قبل أسبوعين للمستشفى العديد من السلبيات فى بعض الأقسام، منها الاستقبال "نقص عدد الأسرة بغرفة العمليات الصغرى بالاستقبال ورفع باقى الرواكد بالمستشفى فى أسرع وقت ممكن، وكذلك تدنى مستوى "غرفة الإنعاش القلبى الرئوى C.P.R – غرفة الغرز الجراحية – غرفة الجبس " و أوصى بالاستعانة بالإدارة الهندسية بإعادة ترتيبهم، وفى قسم الغسيل الكلوى أعرب المريض عن عدم رضاهم للخدمة، و قالت إحدى مرضى الغسيل الكلوى بعدم استطاعتها الحصول على فصيلة دم (AB-) ، ووجه، بتوفير فصائل الدم، بالإضافة إلى عجز عدد أطباء المناظير، بينما جاءت الصيدلية هى الأكثر انضباطا .

 

الطفلة رودينا
الطفلة رودينا

 

حضانه
حضانه

 

داخل المستشفى
داخل المستشفى

 

مستشفى منيا القمح
مستشفى منيا القمح

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطفلة رودينا تحتاج إلى عملية زراعة كبد.. وقارئ: أهلها ناس غلابة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

مستشفى منيا القمح

اهمال طبي




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة