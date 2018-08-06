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التحقيق مع المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات على تجارة الآثار بأبو النمرس

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:30 ص
التحقيق مع المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات على تجارة الآثار بأبو النمرس جثة المجنى عليه-أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع المتهمين بقتل شاب بسبب الخلاف على تجارة الآثار بأبو النمرس، حيث طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة المجني عليه.
 
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى، وبالتحري تبين أن خلافا نشب بين المجنى عليه وآخرين بسبب الخلاف على تجارة الآثار ومبلغ مالى، مما دفعهم لإطلاق النار عليه.
 
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، بعد تحديد هويتهم، ونشر الأكمنة اللازمة لضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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