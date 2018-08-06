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الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:14 م
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البيت الأبيض يعلن تفاصيل العقوبات المُعاد فرضها على إيران

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:05 م
البيت الأبيض يعلن تفاصيل العقوبات المُعاد فرضها على إيران الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، تفاصيل العقوبات التى وقّع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا تنفيذيا بإعادة فرضها على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى الإيرانى.

وأشار البيت الأبيض، فى بيان، إلى أنه بموجب انسحاب واشنطن من الاتفاق، الذى يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وضعت الولايات المتحدة مهلتين زمنيتين للشركات العالمية إحداهما لمدة 90 يوما والأخرى 180 يوما لإنهاء الأنشطة والأعمال التجارية والاستثمارية سواء داخل إيران أو بالاشتراك معها.


وأضاف البيان أنه بموجب قرار ترامب فى مارس الماضى، ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاعات محددة اعتبارا من الغد، أى بعد انتهاء مهلة الـ90 يوما.


ووفقا للبيان، فإنه بحلول الغد، ستعيد واشنطن فرض العقوبات على كل من "شراء الأوراق المالية الأمريكية أو الاستحواذ عليها من جانب الحكومة الإيرانية"، و"تجارة إيران فى الذهب والمعادن النفيسة الأخرى؛ الجرافيت والألومنيوم والفحم والبرمجيات المُستخدمة فى العمليات الصناعية"، و"التحويلات ذات الصلة بالريال الإيراني"، و"الأنشطة المتصلة بإصدار إيران للديون السيادية"، و"قطاع السيارات الإيرانى".

 
أما العقوبات الأخرى، فسيتم فرضها اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل وتتضمن: "قطاعات مشغلى الموانئ الإيرانية والطاقة والشحن وتصنيع السفن"، و"التحويلات المالية المتصلة بالنفط الإيراني"، و"التحويلات من جانب المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزى الإيراني". 
كما أوضح البيان أن الإدارة الأمريكية ستعيد أيضا إدراج مئات الأفراد والكيانات والسفن والطائرات التى كانت مدرجة سابقا على قوائم العقوبات".


وقال البيت الأبيض إن ترامب سيواصل الوقوف ضد الممارسات العدائية التى يُمارسها النظام الإيراني، مؤكدا أن واشنطن ستطبق العقوبات المعاد فرضها بشكل كامل.


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