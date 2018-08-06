البيت الأبيض: رئيس كينيا سيتوجه إلى واشنطن 27 أغسطس الجارى

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، سيتوجه إلى واشنطن فى 27 من شهر أغسطس الجارى للقاء نظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وذكر البيت الأبيض - فى بيان، نقله راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الإنجليزية أنه من المقرر أن يناقش الزعيمان خلال لقائهما سبل تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الأمنى بين البلدين.

وكان وفد أمريكى يضم عددًا من المسئولين البارزين - من بينهم وكيل وزارة التجارة الأمريكية، جيلبرت كابلان - قد شاركوا، خلال شهر يونيو الماضي، فى الجلسة الافتتاحية لغرفة التجارة الأمريكية فى كينيا بحضور رئيس البلاد كينياتا الذى صرح - آنذاك - بأن التنمية الاقتصادية فى أفريقيا ستستفيد من الاقتصاد الأمريكى.