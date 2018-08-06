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الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:18 م
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البنتاجون: لم نرصد أى انتهاك للمناورات البحرية الإيرانية فى الخليج

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:04 م
البنتاجون: لم نرصد أى انتهاك للمناورات البحرية الإيرانية فى الخليج وزير الدفاع الأمريكى ماتيس
أ ش أ
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قال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل روبرت مانينج، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية واكبت المناورات البحرية الإيرانية فى الأيام الماضية فى الخليج ولم تسجل أو ترصد أى "انتهاك" غير مهنى صادر عن القطع البحرية الإيرانية التى شاركت فى التمارين.

وأضاف مانينج فى مؤتمر صحفى عقده فى البنتاجون وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن آخر "انتهاك" بحرى إيرانى بالقوات البحرية الأمريكية يعود إلى شهر أغسطس من العام الماضى .
ومن جهة أخرى ، أشار مانينج، إلى أن وزير الدفاع جيم ماتيس سيقيم استقبالا رسميا لوزير الدفاع البريطانى جايڤين وليامسون، الذى سيزور البنتاجون لبحث مجموعة مواضيع عسكرية مشتركة.

 

 


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