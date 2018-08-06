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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:56 م
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البرتغال تنشر 1150 رجل إطفاء للسيطرة على حرائق الغابات

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:21 م
البرتغال تنشر 1150 رجل إطفاء للسيطرة على حرائق الغابات طائرات الهيلكوبتر تحاول اخماد حريق البرتغال
رويترز
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نشرت سلطات الحماية المدنية بالبرتغال أكثر من 1150 رجل إطفاء لإخماد حريق فى منطقة الغرب السياحية جنوب البرتغال، اليوم الاثنين، والذى أسفر عن إصابة 25 شخص، فى الليلة الماضية، مما أدى إلى إخلاء المنازل والفنادق.
 
واتسعت رقعة الحريق، الذي نشب يوم الجمعة، فى مطلع الأسبوع خلال موجة الحر التى اجتاحت أجزاء كبيرة من أوروبا، حيث بدأت درجات الحرارة فى التراجع من ذروة بلغت 47 درجة مئوية، لكن الطقس لا يزال حارا جدا بالنسبة للبلاد، مما دفع أجهزة الطوارئ بما يصل إلى 350 رجل إطفاء إضافيا بالإطفاء لمكافحة الحريق الليلة الماضية.
 
وقامت رجال الإسعاف بعلاج 24 شخص من حروق بسيطة واستنشاق الدخان، بينما أصيب شخص واحد بجروح أكثر خطورة.
 
وقالت سلطات الحماية المدنية، إن الدخان يجعل من الصعب على طائرات الإطفاء الوصول للمنطقة، لكن هناك تسع طائرات هليكوبتر تقوم بجهود للسيطرة على الحريق التى تشارك فيها أيضا 350 سيارة إطفاء.
 
وأسفر أكبر حريق للغابات فى البرتغال بحياة 114 شخص العام الماضى، لكن تم تعزيز خدمات الطوارئ فى وسط البلاد.
 

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حرائق الغابات

حريق البرتغال

حريق

البرتغال

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