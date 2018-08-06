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الإمارات تتضامن مع السعودية.. قرقاش: لن نقبل أن تكون سيادتها محل ضغط

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:43 م
الإمارات تتضامن مع السعودية.. قرقاش: لن نقبل أن تكون سيادتها محل ضغط أنور قرقاش
كتبت ريهام عبد الله
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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، وقوف بلاده مع السعودية فى دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وقال قرقاش عبر تويتر: "لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض".

 

أنور قرقاش

يذكر أن المملكة العربية السعودية شهدت دعما لتأييد موقفها، وعدم السماح بالتدخل فى شئونها الداخلية، بداية من دولة البحرين حيث أصدرت بيانا أكدت فيه على تضامنها التام مع السعودية فى مواجهة أى تدخل خارجى فى شؤونها الداخلية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات ردا على تصريحات الخارجية الكندية، وكذلك البرلمان العربى الذى أكد تضامنه التام مع السعودية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات بشأن ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى المملكة.ورابطة العالم الإسلامى، التى أدانت ما صدر عن الحكومة الكندية من تدخل سافر فى الشئون الداخلية للمملكة، مشيرة إلى أحقية المملكة فى اتخاذ ما تراه مناسبا.


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أنور قرقاش

الامارات

وزير الدولة الاماراتى للشؤون الخارجية




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